«Театральная Россия» представит телеверсии спектаклей от ведущих театров

Федеральный проект «Театральная Россия» покажет прямые трансляции и записи лучших театральных постановок участников «Биеннале театрального искусства» 2017 и 2018 годов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект создан благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки России. Его цель — познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга.

В «Театральной России» участвуют 37 регионов страны. Записи и трансляции будут демонстрироваться в кинотеатрах. Театрами-партнерами проекта выступили 11 учреждений. Демонстрация спектаклей будет проводиться с октября до декабря 2018 года.

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