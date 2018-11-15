Группа «Браво» выступит в Москве

Московская группа «Браво» даст в столице два концерта. Мероприятия пройдут 16-го и 17 ноября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Выступления пройдут в клубе «ГлавClub». Билеты на них можно приобрести на сайте заведения. 25 ноября у группы запланирован концерт в Санкт-Петербурге в А2 GREN CONCERT.

Последний на данный момент альбом «Браво» под названием «Навсегда» вышел в 2015 году. В 2018-м коллектив планирует выпустить еще одну пластинку, которая пока не имеет названия.

Группа «Браво» была основана Евгением Хавтаном в 1983 году. На данный момент она записала 14 номерных альбомов и работает над 15-м. Солистами коллектива в разные годы были Жанна Агузарова, Валерий Сюткин и Роберт Ленц.

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