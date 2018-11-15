Россиянам предложили дешевую замену Турции

Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал цену на пакетные туры с вылетом из Москвы в декабре и составил список самых выгодных направлений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Поездки на некоторые российские курорты на неделю на двоих оказались дешевле путешествия в Турцию. Первое место заняли Краснодарский край и Крым: стоимость тура по этим направлениям составляет минимум десять тысяч рублей. За ними последовала Абхазия (минимум 14,4 тысячи рублей на двоих), а на третьем месте оказалась Турция (от 17 тысяч рублей).

Как отмечают эксперты, российским курортам удалось опередить Турцию по доступности из-за продления чартерных программ на зимний период.

Также в пятерку самых дешевых направлений вошла Италия (28 тысяч рублей за пакетный тур на двоих на неделю) и Кипр (от 30 тысяч рублей).

«Растущий интерес к отдыху в классических летних странах в межсезонье — один из трендов 2018 года. Поездки в такие страны осенью и зимой существенно дешевле, при этом в них теплее, чем дома, а также в любое время года можно интересно провести время», — рассказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В октябре специалисты «Туту.ру» проанализировали все приобретенные россиянами авиабилеты на период новогодних праздников и выяснили, что самым популярным направлением стал Узбекистан. По данным исследования, на Узбекистан пришлось более 9,3 процента всех проданных за границу билетов в период с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

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