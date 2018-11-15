Названы главные причины ссор россиян в отпуске

Эксперты индустрии путешествий составили рейтинг самых распространенных причин для ссор во время отпуска. Полный список приведен на сайте российского онлайн-сервиса путешествий Skyscanner.

Согласно проведенному опросу, большинство туристов ссорятся из-за неумения делать красивые фотографии.

На втором месте оказалось желание одного из партнеров проводить время в интернете, следующим в списке конфликтов стал спор из-за раннего подъема в то время, как один из партнеров хочет просыпаться позже.

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Выяснилось, что путешественники также ссорятся, когда одному туристу приходится организовывать весь тур за двоих. Помимо этого, причиной разногласий может стать выбор между путешествием налегке или с тщательно собранным чемоданом.

Шестую позицию в списке заняла ссора из-за расторопности: когда один старается выйти пораньше, а другой никуда не спешит. Вопрос спонтанности в путешествии оказался на седьмом месте в рейтинге.

Также эксперты отметили следующие причины конфликтов в поездках: трата денег на экскурсионную программу или на шопинг, отдых на море или отдых без пляжей, проживание в отеле или в съемном жилье.

В июле эксперты индустрии путешествий составили список советов, которые помогут туристам сделать перелет и пребывание в аэропорту комфортным, а также избежать неприятных последствий. Во-первых, они порекомендовали брать еду в самолет из дома, а также всегда класть в ручную кладь пустую бутылку для воды, которую пассажиры смогут наполнить после досмотра.

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