Любовь Аксенова повыла и повалялась у Урганта

Актриса Любовь Аксенова продемонстрировала на шоу «Вечерний Ургант» упражнение по расслаблению и изменению голоса, которое изучала в институте. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале телепередачи.

«Я опоздала на первое занятие по речи. [Оно проходило] в такой комнате, я врываюсь в нее, чтобы сказать "извините, я опоздала", и вижу 30 человек лежат на полу», — поведала Аксенова о том, как впервые узнала об упражнении. После этого артистка продемонстрировала его в эфире шоу.

Любовь Аксенова сыграла в таких фильмах, как «Без меня», «Салют-7» и «Рассказы», а также в сериалах «Мажор» и «Обнимая небо».

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