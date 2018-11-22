В Москве состоится концерт God is an Astronaut

В Москве выступит ирландская пост-рок-группа God is an Astronaut. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Масштабное аудиовизуальное шоу пройдет в пятницу, 23 ноября.

God Is an Astronaut записали уже 7 студийных альбомов, последний из которых Epitaph вышел в апреле 2018 года. Организаторы мероприятия утверждают, что группа занимает лидирующие позиции в жанре пост-рок с 2002 года.

Мероприятие состоится в московском клубе Главclub Green Concert. Приобрести билет на концерт можно в кассе клуба или на сайте.

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