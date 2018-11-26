Прозванного «совестью революции» журналиста застрелили в Сирии

Радиоведущего из Сирии Раэда Фареса (Raed Fares) застрелили в городе Кафр-Набаль в провинции Идлиб. Об этом сообщает The Guardian.

Журналиста вместе с другим активистом, Хамудом Джнидом (Hamoud Jneed), убили 23 ноября. Злоумышленники поджидали друзей в фургоне возле офиса. Затем их машину расстреляли.

Фарес был известным активистом и основателем независимой радиостанции Radio Fresh, которая вещала из сирийских районов, удерживаемых оппозицией. Мужчина одновременно смеялся и над президентом Сирии Башаром Асадом, и над террористическими организациями, пытающимися свергнуть правительство.

«В Сирии есть две конфликтующие стороны: люди, которые пытаются выжить, и режим, который пытается их раздавить», — писал Фарес в начале войны, за что он получил прозвище «совесть революции». Также журналист нередко отмечал, что сирийцы стали жертвами двух форм терроризма: с одной стороны — Асада, а с другой — ИГИЛ («Исламское государство»; деятельность группировки запрещена в России) и других экстремистов.

Из-за подобных высказываний офисы основанной им организации подвергались бомбардировкам как со стороны правительства, так и со стороны террористов. В 2014 году его взяли в плен экстремисты: Фарес подвергся пыткам и едва избежал смерти.

По данным «Би-би-си», радиостанцию Фареса неоднократно пытались закрыть, однако ее основатель всегда сопротивлялся. Сначала противники заставили журналиста отказаться от музыки в эфире: вместо этого он начал использовать звуки природы, бой лондонского Биг-Бена и скандирования футбольных болельщиков в качестве саркастического жеста против цензоров. Позднее экстремисты запретили вещать женщинам, однако Фарес просто пропускал их голоса через компьютерную программу и выдавал за мужские.

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