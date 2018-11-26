Британская рок-группа Uriah Heep приедет в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив выступит в Москве и Санкт-Петербурге. В столице концерт состоится 9 декабря в Crocus City Hall, а в Петербурге команда выступит 10 декабря в «ДК Ленсовета».

Также в рамках тура музыканты посетят Украину и Белоруссию. 6 декабря группа отыграет в Киеве в национальном дворце искусств «Украина», а 7 декабря артисты приедут в Минск, где выступят на площадке Prime Hall.

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