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Российские банки спрятали от санкций

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями. Документы размещены на сайте правительства России.

Для защиты интересов российских банков и кредитных организаций и «противодействия незаконному санкционному давлению» им разрешили не раскрывать информацию. В частности, установлено, что банк может воспользоваться этим правом, если в отношении лиц, «под контролем либо значительным влиянием которых он находится», введены меры ограничительного характера.

Такие же льготы действуют, если под санкции попали члены совета директоров банка или некоторые представители руководства.

Однако организации обязаны сами представлять эту информацию в Банк России и обосновывать, почему они приняли такое решение.

По прогнозам экспертов, после захвата украинских кораблей в Керченском проливе Москву ожидают новые санкции и очередной обвал курса рубля.

Минфин США в январе этого года подготовил список из 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, к которым могут быть применены санкции. С ними запрещается сотрудничать американским физическим и юридическим лицам. Люди, в отношении которых введены санкции, не могут обладать банковскими счетами в долларах или другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США.

Санкции в отношении физических лиц и организаций из России действуют и в Евросоюзе. Они включают в себя заморозку счетов и ограничение на перемещение и распространяются на 155 человек и 44 организации.

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