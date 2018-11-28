Врач случайно залил чистящее средство в легкие пациента

В британском городе Солфорд, графство Большой Манчестер, расследуют врачебную ошибку, в результате которой в легкие пациента попало чистящее средство. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года. 68-летний Уильям Ханна (William Hannah) поступил в больницу с тяжелыми травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. На следующий день его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре у пациента обнаружили инфекцию дыхательных путей.

Для облегчения дыхания Ханне требовалась лечебная бронхоскопия легких — медицинская процедура, при которой в бронхи и легкие вводят небольшое количество физиологического раствора. При подготовке процедуры возникла путаница, и пациенту по ошибке ввели разбавленное средство для стерилизации медицинского оборудования. Ханне понадобилась срочная операция. Через несколько дней он скончался.

Как выяснилось позднее, чистящее средство хранилось в бутылке без этикетки в месте, обычно используемом для хранения физиологического раствора. Теперь эксперты пытаются установить причину смерти Ханны и понять, связана ли она с неудачным бронхоальвеолярным лаважем.

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