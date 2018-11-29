Пожилая женщина решила взорвать французский банк без бомбы

Женщина забаррикадировалась в отделении одного из банков во французском городе Алес и пригрозила взорвать бомбу. Об этом сообщает France 3 Occitanie.

По информации издания, женщина в возрасте около 60 лет зашла в банк около 09:30 по местному времени. Она крикнула, что у нее в сумке есть бомба и она намеревается все подорвать. При этом непосредственно взрывное устройство никто не видел. После захватчица перекрыла входную дверь.

В это время в помещении находились около десяти служащих, в том числе директор, а также три клиента. Всех их спокойно вывели через черный ход, негодования по этому поводу у женщины не было. После полудня с ней установили контакт по телефону, однако никаких требований она не выдвинула.

В итоге захватчица без применения какой-либо силы покинула офис банка примерно через полтора часа. Как оказалось, никаких бомб при ней не было. Ее отправили в больницу Алеса.

Ранее 29 ноября сообщалось, что в Италии мужчина взял в заложники 21 человека в одном из учебных заведений города Фьюджи. Отмечалось, что нападавший был в «состоянии измененного осознания», но без оружия. Его обезвредили и направили в больницу.

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