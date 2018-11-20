Праздновавших рождение пророка взорвали в свадебном зале

Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле во время празднования Дня рождения пророка Мухаммеда. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, богословы и их последователи собрались на торжественную церемонию в банкетном зале, который обычно используют для свадеб. Смертник спокойно зашел в помещение среди других гостей и активировал бомбу.

В результате теракта погибли более 50 человек, свыше 80 получили ранения. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Рождение пророка Мухаммеда — праздник Мавлид — отмечается 12-го числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. В 2018 году он выпал на 20 ноября. Дата широко празднуется в Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и других мусульманских странах.

В июне террорист-смертник подорвался в Кабуле во время встречи афганских религиозных лидеров, осудивших терроризм.

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