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Triumph представил необычное белье

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Компания-производитель женского белья Triumph в сезоне осень-зима 2018-2019 впервые представила коллекцию бралеттов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

Бралетт — предмет женского гардероба, представляющий собой своеобразный гибрид топа и бра. Он обеспечивает универсальность, хорошую поддержку груди и комфорт в ношении благодаря отсутствию в конструкции стягивающих косточек.

В коллекцию вошли модели с отделкой из кружева Tempting Lace, функциональные бралетты Infinite Sensation в стилистике athleisure с эластичными корректирующими вставками и легкими чашками из технологичных материалов и модели Darling Spotlight с плотной чашкой. Для женщин с большим размером груди дизайнеры Triumph разработали бралетты с гибкими косточками в основании, обладающими эффектом амортизации: они подстраиваются под любое движение.

Бралетты выдержаны в основных цветах осенне-зимней коллекции-2018-2019: приглушенном пурпурном, темном нефритовом, красном оттенке «кардинал», пастельном лавандовом, полупрозрачном черном и телесном.

Triumph International — немецкий производитель нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3,6 тысячи магазинов в 120 странах. В июне 2018 года компания представила новую коллекцию пляжной одежды. Креативный директор Triumph — Сиан Томас. В июле 2018 года Triumph и голливудская актриса Лив Тайлер совместно представили коллекцию Essence. Работая над новой линией, актриса изучила собственную коллекцию, а также оригинальные конструкции корсета из архивов Triumph начала прошлого века.

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