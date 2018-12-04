Alva Noto приедет в Россию с новым аудиовизуальным шоу

В обновленном концертном зале ЦДП в Москве 15 декабря пройдет аудиовизуальное шоу немецкого звукового художника Alva Noto, который известен как соавтор саундтрека к фильму «Выживший». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Alva Noto — сценическое имя Николая Карстена, немецкого звукового художника из Берлина. В качестве визуального артиста он участвовал во многих выставках, в том числе в двух Венецианских биеннале.

В марте артист выпустил новый альбом Unieqav, на создание которого его вдохновила ночь в известном берлинском клубе Berghain.

«Я знаю акустику этого места очень хорошо, это великое место для изучения звука», — заявил Карстен.

Свое новое шоу звуковой художник уже презентовал в бывшем ГДР-овском телерадиовещательном центре Funkhaus, а теперь везет его в Москву. Выступление станет первым в серии ежемесячных концертов AND!?.