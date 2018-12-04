Названа причина смерти командующего Пятым флотом США

Смерть командующего Пятым флотом США, вице-адмирала Скотта Стирни — очевидное самоубийство. Об этом сообщил адмирал Джон Ричардсон, отвечающий за военно-морские операции, передает CNN.

По его словам, никакого расследования в отношении умершего не ведется. «Ничего странного. Логичный вопрос, но я ни о чем таком не знаю», — сказал Ричардсон.

Ранее адмирал отметил, что Стирни был профессионалом в своем деле, преданным отцом и мужем и хорошим другом. Он также призвал всех уважать неприкосновенность частной жизни членов семьи командующего.

Тело Стирни, ответственного за операции Центрального командования ВМС США на Ближнем Востоке (Персидский залив и часть Индийского океана), нашли в его собственной резиденции в Бахрейне неподалеку от пункта базирования флота в Манаме 1 декабря. Сообщалось, что смерть не носит насильственного характера. После произошедшего командующим временно стал его заместитель Пол Шлис.

Стирни родился в Чикаго, начал карьеру на флоте в 1982 году, а в 1984 году стал пилотом палубного истребителя FA-18 Hornet.

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