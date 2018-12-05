Рожденные в СССР освободили себя от оплаты ЖКХ

Ресурсопоставляющая компания «Камчатскэнерго» сообщила о многочисленных письмах от жителей региона, в которых люди отказываются от оплаты коммунальных услуг, называя себя гражданами СССР. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пока не можем посчитать общее количество таких писем, потому что есть отдельные обращения от рожденных в СССР жителей, а есть обращения из профсоюза "Союз ССР", — отметила советник гендиректора по информационной политике «Камчатскэнерго» Елена Симаева. — Они приходят не только к нам, но и в "Водоканал", Фонд капитального ремонта и управляющие компании. Раньше такие обращения были единичными, но сейчас их становится очень много. Люди пишут, что они рождены в СССР, на них действует конституция СССР, и платить за услуги они не будут».

Симаева уточнила, что в Петропавловске-Камчатском активно распространяются листовки, в которых утверждается, что если человек родился в СССР, то он не должен платить за услуги ЖКХ.

Ранее о массовых случаях отказа от оплаты коммунальных услуг по причине членства в организации «Профсоюз Союз ССР» сообщали ресурсопоставляющие организации Хакасии и Омской области.

«Два-три обращения в неделю, (...) где граждане говорят, что они граждане СССР, они вступили в "Профсоюз Союз ССР" и не платят за электроэнергию, — прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора по реализации электроэнергии ООО "Омская энергосбытовая компания" Анатолий Рудник. — Мы вынуждены их отключать и взыскивать сразу всю пенсию».

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