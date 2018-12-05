В Москве пройдет концерт группы Brainstorm

На московской площадке «Крокус Сити Холл» 13 декабря пройдет концерт латвийской группы Brainstorm. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 декабря.

Выступление состоится в рамках тура в поддержку альбома Wonderful Day. Это тринадцатая пластинка музыкантов, которая была выпущена 25 апреля. В нее вошли четыре песни на русском и пять песен на английском языках, а также одна композиция на латышском. Над визуальным оформлением альбома работал известный фотограф и режиссер Антон Корбейн.

«Это своеобразный весенний звонок будильника. По крайней мере, для нас самих. Этакая встряска. Мол, хватит лирики. Вспомните тех ребят, которые основали эту группу. Их жар, энергию и азарт», — рассказал о пластинке фронтмен Brainstorm Ренарс Кауперс.

12 апреля группа выпустила клип Wonderful Day, фрагменты которого сняты на Международной космической станции космонавтом Сергеем Рязанским.

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