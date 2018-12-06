Американские Х-37В, Dream Chaser и Stratolaunch назвали сворованными у России

США разрабатывают как минимум три средства выведения космических аппаратов, основанных на советских технологиях. Такую точку зрения в публикации на страницах еженедельника «Звезда» высказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Значимость АКС (авиационно-космическая система — прим. «Ленты.ру») для военных задач подтверждает тот факт, что сейчас в США полным ходом идут работы по освоению наших (советских и российских — прим. «Ленты.ру») технологий», — пишет автор.

По мнению Леонкова, экспериментальный орбитальный самолет Х-37В является «аналогом нашего БОР-5», орбитальный самолет Dream Chaser — «копия самолета ЭПОС из проекта "Спираль"», а двухфюзеляжный Stratolaunch — «"близнец" Молнии-1000».

«С учетом того, что наработки у нас есть — остались с советских времен, "Роскосмос" может реализовать отечественную АКС в краткосрочной перспективе», — заключает автор.

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В декабре руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что компания подверглась информационной атаке с целью создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации и помешать России вернуть лидерство в космосе.

В ноябре генеральный директор российского «Центра Келдыша» (входит в «Роскосмос») Владимир Кошлаков заявил, что американская компания SpaceX использует старые технологии и опирается на помощь государства.

В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приравнял космос к религии и назвал 10 заповедей госкорпорации.

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