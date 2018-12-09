Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации

Российский певец Лев Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации. Слова артиста приводит РИА Новости.

Лещенко заверил, что чувствует себя нормально. «Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского», — сказал он. Выступление запланировано на понедельник, 10 декабря и должно состояться в Кремлевском дворце.

Ранее в воскресенье, 9 декабря, портал «Дни.ру» сообщил, что артиста увезли в больницу из московского концертного зала «Мир». Артист почувствовал себя плохо за кулисами, ему вызвали скорую.

Несколько лет назад Лещенко увезли в больницу прямо со сцены. В Израиле врачи диагностировали у него межпозвоночную грыжу шейного отдела.

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