Лещенко увезли на скорой с концерта

Певца Льва Лещенко госпитализировали из московского концертного зала «Мир». Он плохо себя почувствовал за кулисами, персоналу пришлось вызвать скорую, сообщает портал «Дни.ру».

Как отмечает издание, 76-летний артист должен был принять участие в финале всероссийского конкурса «На благо мира», который проходил вечером 8 декабря.

Портал добавляет, что в 2014 году Лещенко увезли в больницу прямо со сцены. В Израиле врачи диагностировали у него межпозвоночную грыжу шейного отдела. Певцу сделали операцию, удалили грыжу, ставили имплант из титана и никеля в шейный отдел.

Ранее в ноябре артист вступился за арестованного рэпера Хаски. «Сам факт вмешательства силовых структур в искусство — я считаю, что это беспрецедентный случай, и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — подчеркнул он.

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