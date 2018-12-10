Разрушавший миф о Санта-Клаусе американец арестован

В американском штате Техас религиозного фанатика арестовали после того, как он сообщил нескольким детям о том, что Санта-Клауса не существует. Об этом сообщает NBCDWF.com.

Аарон Урбански и еще два активиста расположились у методистской церкви Святого Марка в Клиберне, где проходил детский утренник «Завтрак с Сантой». Они подходили к прибывающим на мероприятие детям и говорили, что Санта-Клауса не существует и напоминали, что Иисус Христос, напротив, был реальным человеком.

По словам полицейских, руководство церкви несколько раз просило их уйти. Двое покинули место происшествия, однако Урбански продолжил смутьянство. По словам одной из матерей, мужчины преградили ей путь со словами: «Вы позволяете своим детям верить в Санту, а они хоть знают, кем был Иисус?» В ответ женщина попросила их не портить детям празднование Рождества, однако те начали кричать, что Санта-Клауса не существует.

Мэр города Скотт Кейн написал на своей странице в Facebook: «Вы с ума сошли протестовать из-за Санта-Клауса? Кажется, они хотели найти в своих носках для подарков уголь и угодить в суд».

Был ли Урбански и двое других нарушителей порядка прихожанином церкви Святого Марка, не уточняется. Какое наказание ему грозит, также пока неизвестно.

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