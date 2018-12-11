В Москве выступит группа Stigmata

Группа Stigmata отправится в тур «ТВОЙ ВЫБОР». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках тура коллектив выступит в Москве. Концерт пройдет 23 декабря на сцене «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT».

Билеты можно приобрести по ссылке.

Группа из Санкт-Петербурга исполнит свои главные хиты со всех альбомов.

В дискографии Stigmata шесть студийных пластинок, последняя из которых, Mainstream?, вышла в 2017 году. Главный хит команды — песня «Сентябрь», релиз которой состоялся в 2007-м.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!