Литва пригрозила России отключением от SWIFT

Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой содержится призыв выставить России конкретные требования, невыполнение которых Москвой повлекло бы за собой ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает Delfi.

Как отмечается, этим документом Вильнюс «призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии» после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. За принятие резолюции проголосовали 79 парламентариев, еще двое воздержались, против не проголосовал никто.

Как отмечает «Европейская правда», поведение России было названо «грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права», которое угрожает всему региону и европейской безопасности.

Сейм предлагает перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Москва должна выполнить. В случае их невыполнения предложено применить «куда более эффективные и широкие санкции».

Подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России требования о передаче Керченского пролива и «оккупированных Россией территорий» под контроль ООН, а также освобождении украинцев — «как политических заключенных, так и военнопленных».

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Если Москва не выполнит требования, против РФ «должны быть незамедлительно применены всесторонние санкции, в частности, распространяющиеся на газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая и исключение России из системы [межбанковских переводов] SWIFT».

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

В начале декабря президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс ввел санкции против нескольких россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе.

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