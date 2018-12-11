Typhoon Digital Development поглотит крупного подрядчика «Ростелекома»

Венчурный фонд Typhoon Digital Development поглотит российского разработчика ООО «ДартИТ», сообщает ComNews со ссылкой на два близких к сделке источника.

ООО «ДартИТ» — российский разработчик CRM-систем, программного обеспечения для электронной коммерции, управления продажами и программ лояльности, являющийся крупным подрядчиком «Ростелекома». По данным источников, сумма сделки может составить около 750 миллионов рублей.

Согласно данным Росстата, выручка «ДартИТ» в 2017 году превысила 288,7 миллионов рублей, а в 2016 году — 269,3 миллионов рублей.

Среди основных клиентов разработчика — ПАО «Ростелеком» (включая «ОнЛайм»), ПАО «Сбербанк России», ФГКУ «ФЦИ при ЦИК России», ФГУП «Почта России», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Аммоний», ПАО «МГТС». Продажа «ДартИТ» может быть связана с необходимостью диверсификации в наращивании клиентской базы и, как следствие, в получении новых заказов.

Управляющий партнер Typhoon Digital Development Олег Братишко отказался от комментариев о сути сделки с ООО «ДартИТ». Он сказал лишь, что возглавляемый им фонд специализируется на покупке специфических и недооцененных технологических компаний.

В октябре этого года компания «ТД Медиа», находящаяся под управлением венчурного фонда Typhoon Digital Development, совершила еще одну сделку по покупке разработчика специализированного программного обеспечения — приобрела 100 процентов акций одного из лидирующих поставщиков биллинга в стране — НПФ «Беркут».