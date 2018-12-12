Правительство решило уничтожить шубы на миллиарды рублей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в незаконном обороте находятся меховые изделия на сумму почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По словам министра, вся продукция была арестована и будет уничтожена. Кроме того, в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей были заведены административные дела.

Отмечается, что большая часть изделий — 82 процента — не отвечала требованиям техрегламента Таможенного союза, остальные 18 процентов продавались без маркировки.

Продаваемые в России меховые изделия должны в обязательном порядке иметь специальные контрольные идентификационные знаки (КИЗ).

Соответствующее правило введено в апреле 2016 года, обязательной маркировка стала с августа 2017 года.

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