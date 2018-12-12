В Подмосковье увеличат производство продовольственной пшеницы

Производство продовольственной пшеницы в Подмосковье к 2021 году планируют увеличить до 200 тысяч тонн в год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 декабря.

«В Подмосковье имеется потребность в производстве продовольственной пшеницы», — сказал Разин.

Он уточнил, что валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Московской области к 2021 году должен составить 500 тысяч тонн в год.

По его словам, в регионе наблюдается дефицит продовольственной ржи, в связи с этим власти намерены увеличить производство этого продукта. Министр отметил, что природно-экономические условия северной части региона позволяют выращивать рожь в объемах, необходимых для обеспечения данным сырьем всех областных предприятий.

В сентябре Разин сообщил, что озимыми было засеяно свыше 85 тысяч гектаров. Месяца ранее министр высоко оценил урожайность зерновых и зернобобовых культур.

