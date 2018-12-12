Большинству россиян подняли зарплаты

У абсолютного большинства россиян в 2018 году выросла зарплата. По крайней мере об этом говорит 61 процент опрошенных компанией Hays работодателей (копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Из них 51 процент признались, что подняли зарплату сотрудникам на 5-10 процентов, восемь процентов работодателей повысили зарплаты на 11-20 процентов, и лишь два процента компаний подняли оклады на более чем 20 процентов.

При этом абсолютное большинство работников (55 процентов) подтверждает информацию о росте зарплат, в том числе 29 процентов из них утверждают, что им увеличили вознаграждение на 5-10 процентов, 13 процентов респондентов — на 11–20 процентов, и еще 13 процентов опрошенных говорят, что оклады подняли на 20 процентов и более.

88 процентов работников заявляют, что в их организации выплачивается «белая» зарплата, шесть процентов говорят, что получают «белую» зарплату и «серые» бонусы, еще четыре признаются, что и заработная плата, и бонусы в их компании «серые». Роста зарплат в 2019 году ожидают около 69 процентов россиян, однако с ними согласны только 59 процентов опрошенных работодателей. Своей текущей зарплатой довольны лишь 58 процентов опрошенных сотрудников.

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«Большая часть опрошенных нами работодателей сталкивается с нехваткой высококвалифицированных специалистов, в частности для редких и новых функций. Эту проблему некоторые компании решают в том числе с помощью привлечения кандидатов из других сегментов бизнеса, что дает им возможность увеличить кандидатское поле», — отмечает гендиректор рекрутинговой компании Hays в России Алексей Штейнгардт.

О смене работы в последний год задумывались около 69 процентов опрошенных сотрудников, также 68 процентов респондентов признались, что намерены искать работу в ближайшее время, а 27 процентов занимаются поиском уже сейчас. Главная причина стремления сменить рабочее место — низкая зарплата (37 процентов), на втором месте — желание работника расти и развиваться (28 процентов).

Работодатели (38 процентов) же настаивают, что найти квалифицированного сотрудника очень сложно. Почти половина из них (46 процентов) признают, что страдают от нехватки квалифицированного персонала, лишь 16 процентов компаний удовлетворены состоянием российского рынка труда на предмет квалифицированных кадров. При этом 30 процентов организаций признали, что в 2018 году им стало еще сложнее находить профессионалов, чем в прошлом году.

Исследование проводилось с августа по октябрь 2018 года, в нем приняли участие 4777 сотрудников российских компаний и 367 работодателей.

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