Недвижимость основателя группы компаний САХО оказалась под арестом в Италии

В рамках взыскания по искам ВТБ у основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина конкурсные управляющие забрали две виллы в Италии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает изданием, компании, входящие в группу САХО, получили кредиты в ВТБ на сумму более 1,4 миллиарда рублей еще в 2007–2009 годах. Однако позже перестали их обслуживать. Личным поручителем по займам выступил Павел Скурихин. Кредитор выиграл иски к нему в российских, а затем и Высоком суде Лондона. Суд обязал Скурихина раскрыть все свои активы, на которые можно было бы наложить взыскание. Бизнесмен этого не сделал, после чего суд приговорил его к 16 месяцам тюрьмы.

Позднее стало известно о местонахождении недвижимости бизнесмена. Через британский суд было доказано, что часть средств, выведенных из России, бизнесмен использовал на покупку виллы с 19 комнатами, расположенной на участке в 1,5 тысячи квадратных метров на Адриатике, а также комплекса из трех— и пятиэтажных зданий (29 комнат) на участке в 3248 квадратных метра в Болонье. Юридически эта недвижимость была оформлена на Pikeville Investments LLP, на которую суд назначил управляющих.

Издание сообщает, что приставам долгое время не удавалось занять виллу на Адриатике, поскольку адвокаты ответчика обжаловали буквально каждое действие кредитора, управляющих и местных властей.

В частности, процесс в суде города Равенны затянулся из-за того, что, по версии адвокатов ответчика, господин Скурихин не был надлежащим образом уведомлен о процессе, связанном с выселением из виллы. Однако выяснилось, что повестки суд отправлял по несуществующему адресу в Новосибирске, указанному самим господином Скурихиным, в то время как он жил с семьей в Милане. Судебные приставы направили извещение и туда, 4 октября этого года было назначено датой выселения.

Приставов, приехавших на виллу, чтобы поменять замки, встретила гувернантка семьи Скурихиных и адвокаты, сообщившие, что за день до этого решение суда первой инстанции было обжаловано в апелляции, а до ее постановления помещение никто не освободит.

Суд в удовлетворении жалобы представителей Павла Скурихина отказал, но 3 декабря приставы, захватившие с собой карабинеров, обнаружили, что теперь виллу занимает престарелый итальянец. Лежа на диване под пледом, он сообщил, что господин Скурихин по-дружески предоставил ему возможность пожить на этой вилле под присмотром и уходом гувернантки. При этом итальянец категорически отказался покинуть помещение, ссылаясь на перенесенный недавно инфаркт и свое болезненное состояние. Приставам ничего не осталось делать, как вызвать врача, чтобы подтвердить плохое состояние здоровья старика. Врач констатировал, что итальянец находится в добром здравии и в силах самостоятельно передвигаться. Услышав, что за неподчинение властям ему грозит арест, пожилой итальянец тут же покинул дом, прихватив с собой заранее собранный чемодан. В свою очередь, управляющие, сменив все замки на вилле, начали готовить ее к продаже. Учитывая состояние виллы, управляющие не исключают, что подадут иск к ее прежнему хозяину, чтобы взыскать с него средства на ремонт.

«Мы приветствуем действия конкурсных управляющих по обращению взыскания на активы Павла Скурихина. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств должника всеми доступными способами в рамках законодательства», — отметили в пресс-службе ВТБ.

Помимо ВТБ, согласно данным, размещенным на официальном сайте Мосгорсуда, с бизнесменом сейчас судятся сразу несколько российских банков.