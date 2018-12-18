Пожилого американского ветерана перепутали с чеченцем из ИГ

Пожилого ветерана армии США перепутали с уроженцем Чечни, воевавшим на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает The Guardian.

90-летний Дэвид Майер (David Mayer) — заслуженный профессор Манчестерского университета, специализирующийся на театре Викторианской эпохи. В молодости он служил в армии США, в том числе на территории Кореи, ФБР давало ему доступ к секретным и крайне секретным документам.

Впервые проблемы у Майера появились два года назад. Тогда он заказал театральный постер из США, однако продавец сообщил, что посылку вернули. В качестве причины таможня указала: «имя получателя соответствует стороне/организации, которая не может отправлять или получать» посылки.

Поскольку у таможенной службы ничего выяснить не удалось, ветеран обратился к интернету. В итоге мужчина обнаружил, что псевдоним Дэвид Майер однажды использовал молодой чеченский боевик Ахмед Чатаев. В целом же у него было много и других имен, в том числе Ахмед Однорукий. Он находился в санкционном списке США.

Профессор решил, что сможет очистить свое имя. Он обращался за помощью к почтовым службам, конгрессмену в США и американскому посольству в Лондоне, однако нигде ему не смогли помочь. «Я беспомощен, — рассказал Майер. — Я не получаю писем, информацию о конференциях, и публикация книг и эссе в Америке сильно затруднены».

Мужчина отмечает, что уже четыре десятилетия проживает в британском Манчестере, куда перебрался после женитьбы, так что подтвердить его личность проще простого, тем более, что чеченца уже ликвидировали в ходе спецоперации. Ветеран добавил, что не смог найти ни один список, из-за которого ряд служб отказывается с ним работать. В то же время ему продолжают спокойно приходить уведомления о налогах.

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