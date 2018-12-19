Болгария и Подмосковье договорились о сотрудничестве

Представители Центра промышленности Республики Болгария выразили заинтересованность в сотрудничестве с Московской областью, наибольший интерес у них вызвала сфера сельского хозяйства. Об этом сообщил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стороны обсудили возможность совместных проектов в туристическом секторе, производство фармацевтических препаратов, косметики и парфюмерии, а также открытие торговых домов и расширение побратимских связей, рассказал министр.

По словам болгарских предпринимателей, еще одним перспективным направлением сотрудничества является производство буйволиного молока. Они отметили, что среди буйволов не было зафиксировано ни одного случая коровьего бешенства, а их молоко богато различными микроэлементами.

«Только в Италии ежегодно производится около 33 тысяч тонн фирменного сыра из буйволиного молока», — сказал заместитель директора Центра промышленности Республики Болгария Цветозар Генчев. Он отметил, что на его основе изготавливают сыры многие другие страны.

Хромов, в свою очередь, добавил, что товарооборот Подмосковья с Болгарией по итогам прошлого года составил 67,3 миллиона долларов.