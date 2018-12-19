Бельгийский премьер подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку. Об этом он сообщается на сайте телеканала RTBF.

О своем решении Мишель заявил на заседании парламента, где ведущие партии Бельгии потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. По мнению политика, он принял такое решение, так как его «предложения не были убедительны», а «призыв не был услышан». После заявления премьера заседание было прервано.

Король Бельгии Филипп пока что отложил принятие решения по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Правительственный кризис в Бельгии начался в декабре из-за разногласий по поддержке Глобального договора ООН по миграции и привел к расколу правящей коалиции. Несмотря на это, правительство продолжило работу.

Шарль Мишель является премьер-министром Бельгии с 2014 года. До этого с 2007 по 2011 год занимал пост бельгийского министра развития и сотрудничества.

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