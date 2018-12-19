Разгильдяйство бренда Канье Уэста вывело из себя покупателей

Сотни покупателей ополчились на бренд одежды американского рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy, сообщает NBC Bay Area.
Более 700 клиентов пожаловались на компанию после того, как заказали вещи в интернет-магазине бренда Yeezy Supply и не дождались доставки. Многие из них утверждают, что компания игнорирует их письма с претензиями.
«Я получил от них электронное письмо и чек, однако заказ так и не пришел», — рассказал один из покупателей Эли Бахманьяр.
«Не ожидала такого отвратительного сервиса», — сетовала другая покупательница Меган Каллен.
Независимая благотворительная организация Better Business Bureau, которая занимается укреплением доверительных отношений на рынке, отреагировала на жалобы людей и обратилась в Yeezy Supply за комментариями. В итоге представители бренда вышли на связь и договорились о встрече с сотрудниками Better Business Bureau.
В октябре сообщалось, что организаторы национальной баскетбольной ассоциации (НБА) США планируют запретить баскетболистам надевать во время соревнований новые баскетбольные кроссовки Yeezy. По задумке автора, в этой обуви должны были выступать спортсмены НБА в предстоящем сезоне.