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В Подмосковье уничтожили более двух тонн запрещенных сыров

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В Подмосковье уничтожено более 2,6 тонны сыров, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Поясняется, что во время проверки складского комплекса в городе Долгопрудный Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям были обнаружены сыры из Польши, Германии, Финляндии и Нидерландов. Санкционная продукция была уничтожена на специальном техническом полигоне отходов.

12 октября ведомство рапортовало об изъятии в Москве и уничтожении рекордной партии санкционных сыров и колбас. Тогда специалисты Россельхознадзора «механическим способом» уничтожили 5,5 тонны продуктов.

За три года с момента введения продуктового эмбарго Россельхоз уничтожил более 26 тысяч тонн санкционных продуктов. Согласно президентскому указу от 2015 года, в Россию запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран, которые ввели антироссийские санкции. При пересечении границы эти товары должны уничтожаться.

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