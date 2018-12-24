«Газпром нефтью» испытала новую технологию поиска углеводородов

Впервые в России компания «Газпром нефть» протестировала высокотехнологичный инновационный метод поиска углеводородов на молекулярном уровне — площадную геохимическую съемку. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая технология позволяет без больших финансовых вложений на начальном этапе определять по составу углеводородных газов на поверхности потенциальные перспективные зоны для дальнейшего изучения и разведочного бурения. Отмечается, что сравнение итогов испытания с геологическими моделями подтвердило точность и достоверность полученных результатов.

Высокотехнологичный метод основан на регистрации на поверхности земли молекул углеводородных газов, отражающих географическое расположение нефтенасыщенной зоны. Для того, чтобы улавливать частицы были разработаны специальные сорбенты, способные концентрировать на своей поверхности только молекулы углеводородов. По результатам анализа образцов специалисты фиксируют зоны максимальной концентрации необходимых веществ, что помогает определить наиболее перспективные участки для дальнейшего проведения геологоразведочных работ (ГРР).

Компания успешно испытала площадную геохимическую съемку на Воргенском лицензионном участке Отдаленной группы месторождений «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» с использованием 950 точек для установки конструкций-сорбентов на площади в 3 500 квадратных километров. В результате были определены границы перспективных структур. Работы с большим числом конструкций на площади в 7 000 квадратных километров продолжатся в 2019 году.

Отмечается, что внедрение новой технологии геологоразведки позволит сэкономить более 650 миллионов рублей на проведении исследований только на одном участке.

Как отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич, портфель активов «Газпром нефти» представлен большим количеством участков на ранних стадиях изучения. Компании предстоит исследовать огромные территории, чтобы выявить их ресурсный потенциал и определить характер дальнейших геологоразведочных работ. «Именно на данном этапе возможно получение необходимой информации за минимально возможные инвестиции и создаются предпосылки для минимизации рискового капитала. Поэтому мы видим огромный потенциал в развитии программы несейсмических методов ГРР и геохимической съемки, в частности. Вывод лабораторной базы на новый технологический уровень, а также создание цифровых комплексирующих алгоритмов интерпретации данных должны позволить нам достигнуть прорывного повышения эффективности поисковой геологоразведки», — подчеркнул он.

В 2018 году «Газпром нефтью» получила ряд новых лицензионных участков которые характеризуются большой площадью и слабой геологической изученностью. На первых этапах освоения активов компания будет комплексно использовать как традиционные 2D- и 3D-сейсмику, так и несейсмические методы разведки, в том числе геохимическую съемку. Объединение нескольких видов технологий позволит повысить точность бурения скважин и определения новых месторождений, а также сокращение сроков полевых исследований.



