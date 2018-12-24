России предсказали скорые сложности

Начало 2019 года будет сложным для российской экономики, заявил в эфире канала «Россия 24» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики», — сказал Орешкин.

Среди главных причин министр назвал повышение НДС и политику Центробанка по повышению ключевой ставки. Это снизит потребительский спрос, а также затруднит получение кредитов.

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По словам Орешкина, сложности начала 2019 года будут компенсированы в его второй половине, и общий рост ВВП по итогам года составит 1,3 процента.

С проблемами столкнется не только Россия — они ждут весь мир, отметил глава Минэкономразвития: «С точки зрения глобального роста 2019 год не сулит нам ничего хорошего. Это будет одно из минимальных значений за последние несколько лет».

Препятствия для развития будут связаны с «накопившимися проблемами и дисбалансами в мировой экономике». «Американская экономика неизбежно должна замедлиться, в лучшем случае это замедление будет до диапазона 1-1,5 процента, в худшем случае мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок, либо краткосрочной рецессией», — отметил Орешкин.

Китайская экономика, по его словам, ощутит на себе последствия торговой войны с США, а развивающиеся страны столкнутся с «лопающимися пузырями».

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