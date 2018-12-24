Туристы заполонят Москву

Туристы забронировали почти 100 процентов гостиничных номеров Москвы на новогодние праздники. Об этом «Интерфаксу» сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, загрузка отелей в новогодние дни приблизилась к показателям бронирования в даты проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и уже достигла 90 процентов. Четырех- и пятизвездочные гостиницы, расположенные на центральных улицах Москвы, заполнены на 95 процентов.

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Представитель пресс-службы мэра столицы уточнил, что, по прогнозам специалистов, к концу 2018 года Москву посетят 23,5 миллиона туристов со всего мира. Также специалисты проанализировали загрузку гостиниц в новогодние праздники и сравнили российскую столицу с Парижем, Амстердамом и Лондоном по популярности среди туристов.

По данным столичного департамента транспорта, Москву ожидает увеличение туристов в новогодние праздники не менее чем на 30 процентов по сравнению с 2017 годом. «Билеты на все поезда дальнего следования и регулярные межсубъектные автобусные рейсы в Москву полностью проданы уже с 20 декабря 2018 года», — говорится в официальном Twitter-аккаунте.

Ранее в декабре сообщалось, что Москва стала одним из самых популярных городов мира. Специалисты организации Euromonitor International проанализировали 600 городов по всему миру. Российская столица заняла 48-е место в рейтинге.

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