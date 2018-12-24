В Москве в новогоднюю ночь выступит Feduk

Российский хип-хоп-исполнитель Федор Инсаров, известный как Feduk, выступит в Москве в новогоднюю ночь. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 24 декабря.

Концерт пройдет в клубе WoW на Кутузовском проспекте. Кроме автора таких популярных песен, как «Розовое вино», «Хлопья летят наверх» и «Холостяк», на площадке также отыграют свои сеты музыканты DJ Clubkilla, DJ D'Maselle и DJ Lazy.

Стандартный билет на мероприятие стоит три тысячи рублей. Цена группового билета на четыре человека составляет десять тысяч рублей.

Feduk начал музыкальную карьеру в 2010 году. За восемь лет он выпустил шесть студийных пластинок и один мини-альбом. Наибольшую популярность ему принес трек «Розовое вино», записанный вместе с рэпером Элджеем.

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