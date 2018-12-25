Телеканал посмеялся над трезвенниками и попал в дурацкое положение

Сотрудники телеканала BBC Comedy опубликовали в официальном Twitter-аккаунте шуточный пост, критикующий трезвенников, что вызвало недовольство среди подписчиков. Под напором осуждения пост был удален, сообщает Mirror.

В твите содержалось изображение одного из героев сатирического сериала «Гуща событий», который гневно кричал на собеседника, ругаясь и угрожая. «Когда один из ваших друзей говорит, что они не пьют в канун Рождества», — говорилось в подписи к картинке.

Большинство подписчиков посчитали шутку неуместной. Комедийный актер Маркус Бриг (Marcus Brig) заявил, что такие посты могут обидеть тех, кто борется с алкогольной зависимостью. «Я был трезвым всю свою взрослую жизнь. Я плохо боролся с зависимостью, когда был молодым, поэтому я не пью сейчас. Уберите это непонимание комедии, контекста, времени, алкогольной зависимости и трезвости. Пожалуйста», — написал он.

Зритель Ричард Воган (Richard Vaughan) назвал такой промах непростительным.

В защиту трезвенников выступил и сценарист сериала «Гуща событий» Саймон Блэквелл (Simon Blackwell). «Я бы тихонько удалил это, будь я на вашем месте», — обратился он к сотрудникам BBC Comedy в Twitter. В итоге пост был удален.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали исследование о том, что большинство успешных людей встают в четыре утра. Они попытались доказать, что такое правило работает далеко не всегда.

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