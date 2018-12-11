Звездный доктор намекнул на пользу презервативов и был обруган

Известный в Малайзии доктор Шазрил Шахаруддин опубликовал в Instagram пост о необходимости использовать презервативы для предотвращения распространения ВИЧ. Однако часть его подписчиков оказались недовольны из-за якобы скрытой рекламы контрацептивов и «распутной жизни», пишет издание World of buzz.

Пост Шахаруддина, известного на родине как Доктор Шазрил, был приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. «Когда мы говорим о сексе, люди обычно уклоняются или считают, что говорить об этом в социальных сетях запрещено, — сетовал доктор. — Но посмотрите, во что вылилось игнорирование данной темы. 280 тысяч человек инфицированы ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году, и, честно говоря, я потерял нескольких своих близких друзей из-за СПИДа».

Запись сопровождалось фотографией, на которой Шахаруддин позировал с пачкой Durex.

Некоторые сочли, что под словами о необходимости предохраняться мужчина продвигал идею свободного секса. «Он мусульманин, но ограничен в религиозных знаниях. Он пропагандирует прелюбодеяние», — написал один из подписчиков.

«Но разве это не способствует прелюбодеянию? Если хочешь заняться сексом, просто женись», — поддержал эту идею другой Instagram-критик.

Между подписчиками Доктора Шазрила завязался спор. Его поклонники заняли сторону кумира. Они призвали его не обращать внимания на упреки недоброжелателей и поблагодарили за то, что он открыто начал говорить о сексе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия обогнала все европейские страны по темпам распространения ВИЧ.

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