Оркестр МВД сыграл новогодние песни в московском аэропорту

Оркестр Культурного центра столичного главка МВД устроил музыкальный флешмоб в аэропорту Внуково. Видео выступления в среду, 26 декабря, было опубликовано на странице МВД России в Facebook.

Полицейские начали флешмоб с игры на ударных в фойе одного из терминалов, затем они стали спускаться вниз по эскалатору, выходить из-за стоек регистрации и рекламных стендов.

В результате перед удивленными пассажирами предстали 37 музыкантов оркестра в парадной форме с инструментами и поздравили их с Новым годом, исполнив попурри из нескольких известных композиций: «В лесу родилась елочка», «Три белых коня», «Валенки» и другие.

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