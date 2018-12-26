Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным

В своих квартирах гражданам России прежде всего не хватает гардеробных, на втором месте — просто дополнительные комнаты, на третьем — вторые санузлы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости».

Аналитики агентства провели опрос среди клиентов, посетителей сайта и подписчиков социальных сетей на тему, какой комнаты в квартире им больше всего не хватает. На первом месте по популярности оказалась гардеробная — 34 процента респондентов посчитали, что она необходима для комфортной жизни.

Почти четверть опрошенных (24 процента) были бы рады любой дополнительной комнате. «Те, кто дал такой ответ, скорее всего испытывают недостаток свободного места, — отмечается в материалах "МИЭЛЬ". — Семьи с детьми хотят расширить свою жилплощадь, потому что в таком случае можно сделать отдельную спальню или детскую, выделить для каждого немного личного пространства».

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Оставшиеся места поделили между собой такие помещения, как второй санузел (17 процентов), кладовая (14 процентов) и кабинет (10 процентов).

Менее одного процента респондентов хотели бы иметь гостевую спальню. «Вероятно, это связано с особенностями российского менталитета», — предположили риелторы.

Весной 2018-го стало известно, что на фоне стабильных цен на жилье и снижения ставок по ипотеке в России растет спрос на квартиры для улучшения жилищных условий. Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане активно переезжают в более просторные и современные жилые помещения.

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