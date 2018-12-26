В печати оператора по вывозу мусора заметили масонские символы

В печати омского оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами заметили масонские символы. Внимание на это обратило издание SuperOmsk.

Так, на печати ООО «Магнит» можно увидеть пирамиду, которую венчает вписанный в треугольник глаз — так называемое всевидящее око. Над пирамидой располагается надпись на латыни Аnnuit Coeptis («Он благословил наши начинания»). На свитке, находящемся под пирамидой, дизайнеры написали название компании.

Похожая пирамида изображается на банкнотах номиналом в один доллар, а также на обратной стороне Большой печати США, которая используется для подтверждения подлинности документов, выпущенных американским правительством. В оригинальной версии изображения под пирамидой располагается надпись Novus ordo seclorum («Новый порядок веков»).

Как отмечает «Тайга.инфо», ООО «Магнит» входит в состав группы «ВИС». Ожидается, что компания запустит в Омской области два мусоросортировочных завода, первый из них заработает уже в январе 2019 года.

Первое упоминание о всевидящем оке, известном также как лучезарная дельта, как об официально масонском символе относится к 1772 году. Оно символизирует Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков.

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