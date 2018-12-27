В США составили список застрявших в людях вещей и упорядочили их по отверстиям

Комиссия США по безопасности потребительских товаров обнародовала список предметов, застревавших в разных отверстиях американцев и извлеченных врачами за 2018 год. Об этом сообщает информационный портал Adequate Man.

Журналисты традиционно упорядочили предметы по отверстиям, куда они попадали. В ушах пациентов оказывались: игрушечная мышь, ключ от машины, пробка от ванной, ядра от поп-корна. Последние американка помещала себе в уши, чтобы их «покормить». Также отметился человек, несколько раз попадавший в травмпункт с туалетной бумагой в ушах. Он каждый раз затыкал ей уши перед тем, как принять душ, и зачастую не мог сам ее извлечь.

Самыми необычными предметами, попавшими в ноздри жителей США, оказались бабочка, клавиши от клавиатуры, выпадавшие из ноздрей при чихании, и кусок мяса. Из горла врачам пришлось извлечь маленький транзисторный радиоприемник, леденец от боли в горле в пластиковой упаковке и бананы — настоящий и игрушечный.

Врачам пришлось извлекать экзотичные предметы и из более деликатных мест. За 2018 год в уретру американцам попадали: солома, металлическая канцелярская скрепка, колпачок от ручки. У одного пациента там обнаружили сразу вилку, ручку и желейную конфету, а другой объяснил, что кусок белого пластика оказался в его пенисе случайно, пока он занимался рукоделием. Из влагалищ доставали стеклянное пресс-папье, полицейскую дубинку, часть вибратора и пять батареек от него. Одна из пациенток восемь месяцев проходила с секс-игрушкой внутри и заявила врачам, что предмет попал внутрь после того, как она поскользнулась на влажном полу.

Наконец, из анального отверстия в 2018 году врачам довелось извлекать: новогоднюю игрушку в виде шара, штатив для телескопа, флаконы из-под шампуня, ручку от метлы, конфету в презервативе и «большое количество ниток». Пациенты, как правило, говорили докторам, что случайно сели на эти предметы. Один американец заработал химический ожог, впрыснув внутрь смесь из отбеливателя и воды для профилактики СПИДа.

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