Два человека постояли в очереди на КПП в Донбассе и умерли

В очереди на контрольно-пропускных пунктах в Донбассе умерли два человека. Об этом сообщили в Facebook представители операции объединенных сил Украины.

По их словам, 65-летнему мужчине, который оформлял документы на переход на подконтрольную Украине территорию, стало плохо, и он потерял сознание. Пограничники вызвали врачей, однако мужчина скончался до их приезда. Причиной смерти, предварительно, стала остановка сердца.

Как сообщается, аналогичный случай произошел на КПВВ «Майорское», куда с временно неподконтрольной территории прибыла 79-летняя женщина. Она пожаловалась на плохое самочувствие, и пограничники вызвали ей врачей. Женщину спасти не удалось, причина смерти не называется.

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина без объяснения причин приостановила работу двух пропускных пунктов на границе с Крымом. В одностороннем порядке закрыты КПП «Каланчак» (Армянск) и «Чаплынка» (Перекоп). С российской стороны пункты работают в обычном режиме.

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