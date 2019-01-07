Стали известны подробности подавления бунта в Габоне

Власти Габона подавили попытку вооруженного переворота, организованную группой высокопоставленных военных, сообщает Associated Press.

По данным агентства, правительственные войска, контролирующие столицу Либревиль, применяли слезоточивый газ для разгона около 300 демонстрантов, вышедших на улицу по призыву организаторов путча.

Пресс-секретарь правительства Габона Ги-Бертран Марангу в интервью радио RFI сообщил, что правоохранительные органы задержали четверых из пяти бунтарей, назвавших себя участниками «Патриотического движения военных и спецслужб Габона», еще один объявлен в розыск.

О попытке переворота в Габоне стало известно утром 7 января по московскому времени. Военные из числа организаторов заявили, что собираются восстановить в стране демократию. Также они призвали жителей выходить на улицы.

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба сейчас находится на лечении в Марокко после перенесенного инсульта. Он правит страной с 2009 года, в 2016-м он объявил себя победителем новых выборов, результаты которых не признала оппозиция.

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