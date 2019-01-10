Самого богатого человека на планете засмеяли за развод с женой

Пользователи Twitter поглумились над разводом богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Микроблогеры пофантазировали, как теперь складывается жизнь владельца Amazon и The Washington Post, и предположили, что без виртуального ассистента Алексы ему не обойтись.

Шутки о разводе появились под записью Безоса, опубликовавшего в Twitter совместное письмо с бывшей женой, писательницей Маккензи Безос, в котором говорилось о взаимном решении расторгнуть брак после 25 лет совместной жизни.

«Ваш развод звучит лучше, чем браки большинства людей», — писали ему в ответ пользователи.

Микроблогеры предположили, что бизнесмену теперь понадобится помощь голосового помощника Amazon Echo, который отзывается на имя Алекса.

«Это так грустно. Алекса, поставь Despacito», — иронизировали они.

Пользователи представили, как миллиардер будет просить Алексу скачать Tinder.

«[свидание вслепую]

Джефф Безос: Я принес тебе цветы

Она: О, спасибо. Это так мило.

Джефф Безос: Я вижу, что тебе нравятся цветы. Возможно, тебе понравятся еще и другие цветочки».

Наблюдательные подписчики Безоса признаются, что давно заподозрили неладное в отношениях пары. «Я знал, что была какая-то причина того, что Джефф начал ходить в спортзал!» — восклицает инвестор Марк Б. Шпигель (Mark B. Spiegel).

Кроме того, пользователи интересуются, как Безосы поделят состояние. Другие полагают, что вместо того, чтобы отчитываться о личной жизни в соцсетях, предпринимателю стоило бы «платить своим сотрудникам достойную зарплату».

У Джеффа и Маккензи четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь. Состояние Безоса в настоящее время оценивается в 137 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, в результате развода бывшая жена миллиардера может стать самой богатой женщиной в мире. Она может получить 69 миллиардов долларов.

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