Самого богатого человека на планете засмеяли за развод с женой

Пользователи Twitter поглумились над разводом богатейшего человека планеты Джеффа Безоса. Микроблогеры пофантазировали, как теперь складывается жизнь владельца Amazon и The Washington Post, и предположили, что без виртуального ассистента Алексы ему не обойтись.
Шутки о разводе появились под записью Безоса, опубликовавшего в Twitter совместное письмо с бывшей женой, писательницей Маккензи Безос, в котором говорилось о взаимном решении расторгнуть брак после 25 лет совместной жизни.
«Ваш развод звучит лучше, чем браки большинства людей», — писали ему в ответ пользователи.
Микроблогеры предположили, что бизнесмену теперь понадобится помощь голосового помощника Amazon Echo, который отзывается на имя Алекса.
«Это так грустно. Алекса, поставь Despacito», — иронизировали они.
Пользователи представили, как миллиардер будет просить Алексу скачать Tinder.
«[свидание вслепую]
Джефф Безос: Я принес тебе цветы
Она: О, спасибо. Это так мило.
Джефф Безос: Я вижу, что тебе нравятся цветы. Возможно, тебе понравятся еще и другие цветочки».
Наблюдательные подписчики Безоса признаются, что давно заподозрили неладное в отношениях пары. «Я знал, что была какая-то причина того, что Джефф начал ходить в спортзал!» — восклицает инвестор Марк Б. Шпигель (Mark B. Spiegel).
Кроме того, пользователи интересуются, как Безосы поделят состояние. Другие полагают, что вместо того, чтобы отчитываться о личной жизни в соцсетях, предпринимателю стоило бы «платить своим сотрудникам достойную зарплату».
У Джеффа и Маккензи четверо детей: трое родных сыновей и приемная дочь. Состояние Безоса в настоящее время оценивается в 137 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, в результате развода бывшая жена миллиардера может стать самой богатой женщиной в мире. Она может получить 69 миллиардов долларов.