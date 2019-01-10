Китаянка заболела и перестала слышать мужчин

Жительница Китая потеряла способность слышать мужчин из-за редкого заболевания. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В начале января китаянка по фамилии Чен из города Сямынь, провинция Фуцзянь, начала слышать звон в ушах, также девушку постоянно тошнило. Девушка решила, что на следующий день все пройдет и легла спать, но этого не произошло. Более того, к утру Чен перестала слышать, что говорил ее молодой человек. Девушка отправилась в больницу, где с удивлением обнаружила, что различает только женские голоса.

Отоларинголог Сяоцин (Xiaoqing) предположила, что Чен потеряла способность слышать низкочастотные звуки. Доктор сочла, что развитие заболевания мог спровоцировать стресс. Пациентка призналась, что в последнее время работала допоздна и не высыпалась. Сяоцин назначила девушке лечение и ожидает, что вскоре к Чен вернется слух.

Подобная аномалия случается очень редко — примерно у одного из 13 тысяч пациентов с нарушениями слуха. Ее непросто диагностировать, так как пациент может не знать о проблеме, например, не слышать гул холодильника и считать это нормальным.

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