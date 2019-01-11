Полковник МВД пострадал от двери в служебный кабинет

Главный инспектор МВД полковник Виталий Розанов получил нелепую травму ноги, пытаясь открыть дверь кабинета в здании министерства внутренних дел на улице Житная в Москве. Об этом в пятницу, 11 января, пишет газета «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел днем 10 января. Приехав на работу, полицейский открывал ключом дверь кабинета, но замок заклинило. После безуспешных попыток полковник пустил в ход ноги.

«В какой-то момент Розанов допустил неаккуратное движение и подвернул правую конечность. Он нашел в себе силы спуститься к дежурному офицеру, тот вызвал неотложку», — говорится в статье.

Медики обнаружили у полковника растяжение связок и наложили лангетку. После этого Розанов вернулся на рабочее место.

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