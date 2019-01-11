Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на разработанный в Минобороны проект постановления правительства.

Уточняется, что открывать огонь на поражение будут лишь в том случае, если существует опасность, что преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. В первую очередь, речь идет о лайнерах, зашедших в бесполетные зоны.

При этом до уничтожения пилота будут предупреждать о последствиях, пытаться перехватить и сопровождать в случае необходимости.

В военном ведомстве отметили, что подготовленные меры идентичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. В настоящее время документ находится на стадии межведомственных согласований.

В 1983 году гражданский самолет, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк — Анкоридж — Сеул, по неустановленной причине отклонился от курса и зашел в воздушное пространство СССР, пройдя над рядом военных объектов и островом Сахалин. Лайнер был перехвачен и сбит советским истребителем Су-15, в результате погибли 269 человек. Официальная позиция Москвы заключалась в том, что нарушение границы было преднамеренной акцией по изучению ПВО СССР в этом районе.

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