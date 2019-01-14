Глава администрации Порошенко усомнился в нем и оказался на грани увольнения

Глава администрации президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен в ближайшее время. Об этом в понедельник, 14 января, со ссылкой на источники в администрации Порошенко сообщает «Страна.ua».

Утверждается, что недавно Райнин собрал подчиненных и рассказал им о том, что не верит в победу Порошенко на грядущих президентских выборах. Также он поделился планами создания партии, которая, по его задумке, должна стать «спасательным кругом» для команды действующего главы государства, пока ее члены еще обладают административным ресурсом.

О словах Райнина было доложено президенту. Тот созвал срочное совещание, на котором нарек Райнина предателем и предложил его уволить. «Страна.ua» указывает, что этот вопрос активно обсуждается в окружении Порошенко.

Другой источник издания полагает, что до выборов Райнину увольнение не грозит, поскольку подобный шаг может быть расценен как бегство людей от Порошенко. «Просто очень жестко с ним поговорят», — предположил он.

Райнин возглавил администрацию президента Украины в августе 2016 года. До этого он занимал должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Согласно результатам опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» и опубликованного 10 января, нынешний президент занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента. На пятом месте с 11,1 процента расположился Анатолий Гриценко.

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